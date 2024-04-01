Гайнетдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГайнетдин

Гайнетдин

Место рождения

Куюк Ерыкса, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Куюк Ерыкса, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сагыйда Гайнетдиновна

Мать ребёнка: Тайба

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мусина Бану Гайнетдиновна

Мать ребёнка: Тайба

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мафтуха Гайнетдиновна

Мать ребёнка: Тайба

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тайба

Место жительства
Неизвестно
Куюк Ерыкса, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close