Гайнетдин
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сагыйда Гайнетдиновна
Мать ребёнка: Тайба
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мусина Бану Гайнетдиновна
Мать ребёнка: Тайба
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мафтуха Гайнетдиновна
Мать ребёнка: Тайба
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тайба
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно