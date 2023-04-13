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Шевнин Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1890

Сын: Шевнин Григорий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Шевнина Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
После 1900

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Петра Тупицына подле рч. Лунгужку, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
После 1905

Сын: Шевнин Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
После 1906

Сын: Шевнин Сергей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Петра Тупицына подле рч. Лунгужку, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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