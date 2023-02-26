Фетисова Аграфевна Алексеевна
Место рожденияд.Шейная гора
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Шейная гора
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Хорошулина Дария Дмитриева
Отец ребёнка: Фетисов Дмитрий
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Фетисов Дмитрий
д.Бесово Бабынинского р-на
Рождение ребёнка
03.03.1929
Дочь: Исаева Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Фетисов Дмитрий
д.Бесово Бабынинского р-на
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Фетисов Дмитрий
д.Покров Бабынинского р-на
Смерть
Неизвестно