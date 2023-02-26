Фетисова Аграфевна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФетисова Аграфевна Алексеевна

Фетисова Аграфевна Алексеевна

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Место рождения

д.Шейная гора

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Шейная гора
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Хорошулина Дария Дмитриева

Отец ребёнка: Фетисов Дмитрий

Рождение ребёнка
1925

Сын: Фетисов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Фетисов Дмитрий

д.Бесово Бабынинского р-на
Рождение ребёнка
03.03.1929

Дочь: Исаева Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Фетисов Дмитрий

д.Бесово Бабынинского р-на
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Фетисов Дмитрий

д.Покров Бабынинского р-на
Смерть
Неизвестно
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