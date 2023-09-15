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Делиев Илларион Дмитриевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Делиев Дмитрий Васильевич

Мать: ?

Бракосочетание
05.06.1902

Жена: София Павловна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Делиев Дмитрий Илларионович

Мать ребёнка: София Павловна

Рождение ребёнка
21.05.1904

Сын: Делиев Константин Илларионович

Мать ребёнка: София Павловна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Мария Илларионовна

Мать ребёнка: София Павловна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Делиев Николай Илларионович

Мать ребёнка: София Павловна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Феодора Илларионовна

Мать ребёнка: София Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: София Павловна

Смерть
Неизвестно
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