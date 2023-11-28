(Шевцова) Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шевцов Ефим
Мать: Фекла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пугачев Владимир
Отец ребёнка: Отец Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пугачев Иван
Отец ребёнка: Отец Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пугачев Алексей
Отец ребёнка: Отец Алексей
Смерть
Неизвестно