(Шевцова) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шевцова) Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шевцов Ефим

Мать: Фекла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пугачев Владимир

Отец ребёнка: Отец Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пугачев Иван

Отец ребёнка: Отец Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пугачев Алексей

Отец ребёнка: Отец Алексей

Смерть
Неизвестно
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