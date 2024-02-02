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Марфа Васильевна

Место рождения

д. Хадаево

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

17.01.1856

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1768 по 1769 г.р.

Дети

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Хадаево
Бракосочетание
03.11.1794

Муж: Климент Иванов

Храм Грузинской иконы Божей Матери с.Якшино
Рождение ребёнка
06.12.1811

Дочь: Цыганок Анна Климовна

Отец ребёнка: Климент Иванов

Вотчины князя А.А.Волконского д.Петровсеой
Смерть
17.01.1856
Вотчины помещицы Е..П. Пукаловой д. Петровской
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
19.01.1856
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