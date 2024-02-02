Марфа Васильевна
Место рожденияд. Хадаево
Дата рожденияОколо 1774
Дата смерти17.01.1856
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Хадаево
Бракосочетание
03.11.1794
Муж: Климент Иванов
Храм Грузинской иконы Божей Матери с.Якшино
Рождение ребёнка
06.12.1811
Дочь: Цыганок Анна Климовна
Отец ребёнка: Климент Иванов
Вотчины князя А.А.Волконского д.Петровсеой
Смерть
17.01.1856
Вотчины помещицы Е..П. Пукаловой д. Петровской
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
19.01.1856