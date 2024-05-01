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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
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Рождение
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дней?

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
1817
Чулпаново, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Переведены в 1817г. из с. Селенгуши Чистопольского уезда, Казанской губернии в с. Бол.Чулпаново.
Смерть
Неизвестно

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