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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дней?
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1817
Чулпаново, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Переведены в 1817г. из с. Селенгуши Чистопольского уезда, Казанской губернии в с. Бол.Чулпаново.
Смерть
Неизвестно