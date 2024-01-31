Васса Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Захар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1892 ст.
Сын: Токарев Петр Кузьмич
Отец ребёнка: Токарев Кузьма Иванович
Чекмолаев, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
06.06.1899
Отец ребёнка: Токарев Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Токарева ? Кузьминична
Отец ребёнка: Токарев Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
11.09.1904
Сын: Токарев Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Токарев Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
25.06.1909
Отец ребёнка: Токарев Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Токарев Егор Кузьмич
Отец ребёнка: Токарев Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Токарев Кузьма Иванович
Смерть
Неизвестно