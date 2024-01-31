Васса Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Захарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Захар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1892 ст.

Сын: Токарев Петр Кузьмич

Отец ребёнка: Токарев Кузьма Иванович

Чекмолаев, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
06.06.1899

Сын: Токарев Михаил Кузьмич

Отец ребёнка: Токарев Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Токарева ? Кузьминична

Отец ребёнка: Токарев Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
11.09.1904

Сын: Токарев Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Токарев Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
25.06.1909

Сын: Токарев Павел Кузьмич

Отец ребёнка: Токарев Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Токарев Егор Кузьмич

Отец ребёнка: Токарев Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Токарев Георгий Кузьмич

Отец ребёнка: Токарев Кузьма Иванович

Смерть
Неизвестно
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