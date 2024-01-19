Садиков Семён Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Садиков Сергей
Мать: Анна
Рождение ребёнка
24.03.1945
Дочь: Садикова Валентина Семеновна
Мать ребёнка: Кучеренкова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Садиков Вячеслав Семёнович
Мать ребёнка: Кучеренкова Прасковья Васильевна
Смерть
Неизвестно