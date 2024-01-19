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Садиков Семён Сергеевич

Место рождения

Тимошкино, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Садиков Сергей

Мать: Анна

Тимошкино, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.03.1945

Дочь: Садикова Валентина Семеновна

Мать ребёнка: Кучеренкова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садиков Вячеслав Семёнович

Мать ребёнка: Кучеренкова Прасковья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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