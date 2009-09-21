Севастьянова Ольга Борисовна
Место рожденияСалтыковка Балашихинский район Московской области
Дата рождения10.06.1948
Дата смерти21.09.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1948
Салтыковка Балашихинский район Московской области
Рождение ребёнка
19.11.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Севастьянов Владимир Иванович
Смерть
21.09.2009