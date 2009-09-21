Севастьянова Ольга Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севастьянова Ольга Борисовна

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Место рождения

Салтыковка Балашихинский район Московской области

Дата рождения

10.06.1948

Дата смерти

21.09.2009

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1948

Отец: Севастьянов Борис Акимович

Мать: Цехановская Анна Прокофьевна

Салтыковка Балашихинский район Московской области
Рождение ребёнка
19.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Севастьянов Владимир Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
21.09.2009
Москва, город федерального значения Москва
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