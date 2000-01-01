Функ (Funck) Аполлония (Apollonia) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФунк (Funck) Аполлония (Apollonia)

Функ (Funck) Аполлония (Apollonia)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1704 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.01.1725

Муж: Эрк Винценц

Нидеррёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
28.01.1730

Дочь: Эрк Мария Ева

Отец ребёнка: Эрк Винценц

Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close