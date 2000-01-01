Функ (Funck) Аполлония (Apollonia)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1725
Муж: Эрк Винценц
Нидеррёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
28.01.1730
Дочь: Эрк Мария Ева
Отец ребёнка: Эрк Винценц
Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
Неизвестно