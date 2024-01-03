Абузаров Абдулмажит — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбузаров Абдулмажит

Абузаров Абдулмажит

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Сагида

Мать ребёнка: Рахиля

Рождение ребёнка
10.12.1829

Дочь: Жамиля

Мать ребёнка: Рахиля

ТАССР Чистопольский район Муслюмпинская волость село Нарат-Елга
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рахиля

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close