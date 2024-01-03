Абузаров Абдулмажит
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.12.1829
ТАССР Чистопольский район Муслюмпинская волость село Нарат-Елга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рахиля
Смерть
Неизвестно