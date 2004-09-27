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Онацик Владимир Федорович
Онацик Владимир Федорович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.03.1952
Пол
Мужской
Отец
Онацик Федор Степанович
1925 г.р.
Мать
Онацик Елизавета Архиповна
1926 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1952
Отец:
Онацик Федор Степанович
Мать:
Онацик Елизавета Архиповна
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