Онацик Владимир Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Онацик Владимир Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1952

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1926 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1952

Отец: Онацик Федор Степанович

Мать: Онацик Елизавета Архиповна

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