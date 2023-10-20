Ямула — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ямула

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1728 г.р.

Мать

Около 1726 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: (яков Афанасьев Янчора Савадеев

Мать: На Прасковья Егорова/на

Смерть
Неизвестно
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