Бабанова (Конева) Ольга
Место рожденияАлександровское, Томск обл.
Дата рождения27.06.1926
Дата смерти29.12.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1926
Отец: Конев Клавдий Григорьевич
Мать: Конева Лариса
Александровское, Томск обл.
Рождение ребёнка
16.01.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бабанов Михаил
Томск
Смерть
29.12.2009
Томск
Похороны
Неизвестно
Томск