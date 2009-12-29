Бабанова (Конева) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабанова (Конева) Ольга

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Место рождения

Александровское, Томск обл.

Дата рождения

27.06.1926

Дата смерти

29.12.2009

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1926

Отец: Конев Клавдий Григорьевич

Мать: Конева Лариса

Александровское, Томск обл.
Рождение ребёнка
16.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бабанов Михаил

Томск
Смерть
29.12.2009
Томск
Похороны
Неизвестно
Томск
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