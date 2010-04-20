Полюшкина Евгения Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полюшкина Евгения Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1923

Дата смерти

20.04.2010

Пол

Женский

Добавил:

ЯЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1923

Отец: Сергеев Александр Васильевич

Мать: Сергеева Мария Евменьевна

Рождение ребёнка
08.05.1946

Сын: Полюшкин Александр Александрович

Отец ребёнка: Полюшкин Александр Ильич

Рождение ребёнка
06.04.1953

Дочь: Гаршина Виктория Александровна

Отец ребёнка: Полюшкин Александр Ильич

Рождение ребёнка
08.03.1955

Дочь: Анашкина Рагнеда Александровна

Отец ребёнка: Полюшкин Александр Ильич

Смерть
20.04.2010
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