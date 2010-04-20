Полюшкина Евгения Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1923
Дата смерти20.04.2010
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1923
Рождение ребёнка
08.05.1946
Сын: Полюшкин Александр Александрович
Отец ребёнка: Полюшкин Александр Ильич
Рождение ребёнка
06.04.1953
Дочь: Гаршина Виктория Александровна
Отец ребёнка: Полюшкин Александр Ильич
Рождение ребёнка
08.03.1955
Дочь: Анашкина Рагнеда Александровна
Отец ребёнка: Полюшкин Александр Ильич
Смерть
20.04.2010