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Рыжихина Александра Кузьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1886 ст.

Дочь: Никишкина Мария Иванова

Отец ребёнка: Рыжихин Иван Ильин

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.04.1888 ст.

Дочь: Мавра Иванова

Отец ребёнка: Рыжихин Иван Ильин

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.09.1890 ст.

Сын: Рыжихин Иван Иванов

Отец ребёнка: Рыжихин Иван Ильин

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.01.1894 ст.

Дочь: Аксинья Иванова

Отец ребёнка: Рыжихин Иван Ильин

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.05.1896 ст.

Дочь: Федосья Иванова

Отец ребёнка: Рыжихин Иван Ильин

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.11.1898 ст.

Сын: Рыжихин Михаил Иванов

Отец ребёнка: Рыжихин Иван Ильин

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
30.09.1901 ст.

Дочь: Устинья Иванова

Отец ребёнка: Рыжихин Иван Ильин

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.12.1903 ст.

Сын: Рыжихин Степан Иванов

Отец ребёнка: Рыжихин Иван Ильин

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжихин Иван Ильин

Смерть
Неизвестно
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