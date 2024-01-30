Рыжихина Александра Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1886 ст.
Дочь: Никишкина Мария Иванова
Отец ребёнка: Рыжихин Иван Ильин
Рождение ребёнка
23.04.1888 ст.
Дочь: Мавра Иванова
Отец ребёнка: Рыжихин Иван Ильин
Рождение ребёнка
14.09.1890 ст.
Сын: Рыжихин Иван Иванов
Отец ребёнка: Рыжихин Иван Ильин
Рождение ребёнка
17.01.1894 ст.
Дочь: Аксинья Иванова
Отец ребёнка: Рыжихин Иван Ильин
Рождение ребёнка
29.05.1896 ст.
Дочь: Федосья Иванова
Отец ребёнка: Рыжихин Иван Ильин
Рождение ребёнка
05.11.1898 ст.
Отец ребёнка: Рыжихин Иван Ильин
Рождение ребёнка
30.09.1901 ст.
Дочь: Устинья Иванова
Отец ребёнка: Рыжихин Иван Ильин
Рождение ребёнка
09.12.1903 ст.
Отец ребёнка: Рыжихин Иван Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рыжихин Иван Ильин
Смерть
Неизвестно