Катаев Дорофей Минеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: Катаев Миней (Исак) Косьмин
Мать: Катаева Пелагея (?)
Рождение ребёнка
Около 1751
Мать ребёнка: Катаева Татьяна Петрова
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Марфа Дорофеева
Мать ребёнка: Катаева Татьяна Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Катаева Татьяна Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762