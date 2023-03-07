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Катаев Дорофей Минеев

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Место рождения

Катаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1697 г.р.

Мать

Около 1677 г.р.

Жена

Около 1727 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: Катаев Миней (Исак) Косьмин

Мать: Катаева Пелагея (?)

Катаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Катаев Демид Дорофеев

Мать ребёнка: Катаева Татьяна Петрова

Катаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Марфа Дорофеева

Мать ребёнка: Катаева Татьяна Петрова

Катаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катаева Татьяна Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Катаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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