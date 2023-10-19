Макеева (Золкина) Татьяна Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макеева (Золкина) Татьяна Витальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1964

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1964

Отец: Золкин Виталий Константинович

Мать: Золкина Антонина

Рождение ребёнка
Около 20.12.1985

Дочь: Демина Елена Александровна

Отец ребёнка: Макеев Александр

Рождение ребёнка
10.12.1988

Сын: Макеев Виталий Александрович

Отец ребёнка: Макеев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макеев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Макеев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макеев Александр

Развод
Неизвестно

Муж: Макеев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виктор

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