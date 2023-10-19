Макеева (Золкина) Татьяна Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
31.01.1964
Отец: Золкин Виталий Константинович
Мать: Золкина Антонина
Рождение ребёнка
Около 20.12.1985
Дочь: Демина Елена Александровна
Отец ребёнка: Макеев Александр
Рождение ребёнка
10.12.1988
Сын: Макеев Виталий Александрович
Отец ребёнка: Макеев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макеев Сергей Александрович
Отец ребёнка: Макеев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макеев Александр
Развод
Неизвестно
Муж: Макеев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Виктор