Саша — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаша

Саша

Место рождения

Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лена

Рождение ребёнка
2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лена

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close