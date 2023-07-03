Останина Неонила Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
исповедные росписи 1-го штата церкви с.Юрино Вас. уезда Нижегород.губернии за 1852 г. ЦАНО
Рождение ребёнка
Вычислено 1850
Дочь: Анна Александрова
Отец ребёнка: Останин Александр Никитин
исповедные росписи 1-го штата церкви с.Юрино Вас. уезда Нижегород.губернии за 1852 г. ЦАНО
Рождение ребёнка
21.12.1851 ст.
Дочь: Пюкшина Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Останин Александр Никитин
Суходол, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
ГКУ ЦАНО ф.570 оп.559б д.1430 л.671-672 об.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно