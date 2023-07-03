Останина Неонила Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Останина Неонила Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1827 г.р.

Дети

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

исповедные росписи 1-го штата церкви с.Юрино Вас. уезда Нижегород.губернии за 1852 г. ЦАНО
Рождение ребёнка
Вычислено 1850

Дочь: Анна Александрова

Отец ребёнка: Останин Александр Никитин

исповедные росписи 1-го штата церкви с.Юрино Вас. уезда Нижегород.губернии за 1852 г. ЦАНО
Рождение ребёнка
21.12.1851 ст.

Дочь: Пюкшина Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Останин Александр Никитин

Суходол, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
ГКУ ЦАНО ф.570 оп.559б д.1430 л.671-672 об.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Останин Александр Никитин

Смерть
Неизвестно
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