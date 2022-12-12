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Сторожевский Яков Фёдорович

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Место рождения

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Сторожевский Фёдор Васильевич

Мать: Сторожевская Анна Григорьевна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
21.11.1813 ст.

Жена: Сторожевская Евдокия Петровна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Сторожевский Феоктист Яковлевич

Мать ребёнка: Сторожевская Евдокия Петровна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Сторожевская Агафья Яковлевна

Мать ребёнка: Сторожевская Евдокия Петровна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Сторожевская Матрона Яковлевна

Мать ребёнка: Сторожевская Евдокия Петровна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Сторожевский Семён Яковлевич

Мать ребёнка: Сторожевская Евдокия Петровна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Сторожевский Тарас Яковлевич

Мать ребёнка: Сторожевская Евдокия Петровна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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