Сторожевский Яков Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Бракосочетание
21.11.1813 ст.
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Сторожевский Феоктист Яковлевич
Мать ребёнка: Сторожевская Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Сторожевская Агафья Яковлевна
Мать ребёнка: Сторожевская Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Сторожевская Матрона Яковлевна
Мать ребёнка: Сторожевская Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Сторожевский Семён Яковлевич
Мать ребёнка: Сторожевская Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Сторожевский Тарас Яковлевич
Мать ребёнка: Сторожевская Евдокия Петровна
Смерть
Неизвестно