Семенихин (Семенихина (Сапова)) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1958
Дочь: Антонина Алексеевна
Отец ребёнка: Семенихин Алексей
Рождение ребёнка
02.10.1966
Дочь: Павлова Елена
Отец ребёнка: Семенихин Алексей
Бракосочетание
?.05.?
Муж: Семенихин Алексей
Смерть
Неизвестно