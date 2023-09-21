Семенихин (Семенихина (Сапова)) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенихин (Семенихина (Сапова)) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1958

Дочь: Антонина Алексеевна

Отец ребёнка: Семенихин Алексей

Рождение ребёнка
02.10.1966

Дочь: Павлова Елена

Отец ребёнка: Семенихин Алексей

Бракосочетание
?.05.?

Муж: Семенихин Алексей

Смерть
Неизвестно
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