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Федор Иванович

Место рождения

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

После 1787

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1738 г.р.

Дети

Около 1767 г.р.
Около 1769 г.р.
Около 1779 г.р.
Около 1782 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Афимья

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Василий Федорович

Мать ребёнка: Афимья

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Марфа Федоровна

Мать ребёнка: Афимья

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Дарья Федоровна

Мать ребёнка: Афимья

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афимья

Смерть
После 1787
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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