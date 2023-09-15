Федор Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиПосле 1787
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Афимья
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Василий Федорович
Мать ребёнка: Афимья
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Марфа Федоровна
Мать ребёнка: Афимья
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Дарья Федоровна
Мать ребёнка: Афимья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афимья
Смерть
После 1787