Кульмухаметова (Бикмаева) Халида Салихъяновна
Место рожденияКуюргазинский р-н, д.Якшимбетово
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Куюргазинский р-н, д.Якшимбетово
Бракосочетание
04.01.1944
Россия, Башкортостан, Якшимбетовский с/с
Рождение ребёнка
21.11.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кульмухаметов Янтура Бикмухаметович
г. Кумертау (Башкортостан Республика)
Смерть
Неизвестно
Куюргазинский район, д.Тюканово
Похороны
Неизвестно
Куюргазинский район, д.Тюканово