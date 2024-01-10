Кульмухаметова (Бикмаева) Халида Салихъяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кульмухаметова (Бикмаева) Халида Салихъяновна

Место рождения

Куюргазинский р-н, д.Якшимбетово

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Куюргазинский р-н, д.Якшимбетово
Бракосочетание
04.01.1944

Муж: Кульмухаметов Янтура Бикмухаметович

Россия, Башкортостан, Якшимбетовский с/с
Рождение ребёнка
21.11.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кульмухаметов Янтура Бикмухаметович

г. Кумертау (Башкортостан Республика)
Смерть
Неизвестно
Куюргазинский район, д.Тюканово
Похороны
Неизвестно
Куюргазинский район, д.Тюканово
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