Мамистов Анатолий Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1928
Дата смерти12.03.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1928
Рождение ребёнка
04.09.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
12.03.1971