Фомичева Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомичева Александра Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

13.11.1887

Пол

Женский

Отец

Около 1858 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фомичев Григорий Михайлович

Мать: не указана

Смерть
13.11.1887
Осурово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
от скарлатины
Похороны
15.11.1887
Рогозинино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
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