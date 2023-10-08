Фомичева Александра Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти13.11.1887
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фомичев Григорий Михайлович
Мать: не указана
Смерть
13.11.1887
Осурово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
от скарлатины
Похороны
15.11.1887
Рогозинино, Переславский муниципальный район, Ярославская область