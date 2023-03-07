Пушкарев Филипп Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Бракосочетание
05.02.1843 ст.
Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Неонила Филиппова
Мать ребёнка: Пушкарева Матрена Ипатова
Рождение ребёнка
16.03.1848 ст.
Мать ребёнка: Пушкарева Матрена Ипатова
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Наталья Филиппова
Мать ребёнка: Пушкарева Матрена Ипатова
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Христина Филиппова
Мать ребёнка: Пушкарева Матрена Ипатова
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858