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Пушкарев Филипп Васильев

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Место рождения

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Пушкарев Василий Логинов

Мать: Пушкарева Федосья Полуэктова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
05.02.1843 ст.

Жена: Пушкарева Матрена Ипатова

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Неонила Филиппова

Мать ребёнка: Пушкарева Матрена Ипатова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.03.1848 ст.

Сын: Пушкарев Яков Филиппов

Мать ребёнка: Пушкарева Матрена Ипатова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Наталья Филиппова

Мать ребёнка: Пушкарева Матрена Ипатова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Христина Филиппова

Мать ребёнка: Пушкарева Матрена Ипатова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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