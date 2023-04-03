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Башкирова Елена Минеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

После 02.02.1873

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.11.1852

Муж: Башкиров Михаил Павлович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Троицкий собор Ставрополя
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Башкиров Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Башкиров Михаил Павлович

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Рождение ребёнка
19.07.1860

Сын: Башкиров Гаврила Михайлович

Отец ребёнка: Башкиров Михаил Павлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.07.1862

Сын: Башкиров Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Башкиров Михаил Павлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.04.1866

Сын: Башкиров Иосиф Михайлович

Отец ребёнка: Башкиров Михаил Павлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.04.1867

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Башкиров Михаил Павлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.10.1870

Сын: Башкиров Яков Михайлович

Отец ребёнка: Башкиров Михаил Павлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.02.1873

Сын: Башкиров Иван Михайлович

Отец ребёнка: Башкиров Михаил Павлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 02.02.1873
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