Башкирова Елена Минеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиПосле 02.02.1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.11.1852
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Троицкий собор Ставрополя
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Башкиров Фёдор Михайлович
Отец ребёнка: Башкиров Михаил Павлович
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Рождение ребёнка
19.07.1860
Сын: Башкиров Гаврила Михайлович
Отец ребёнка: Башкиров Михаил Павлович
Рождение ребёнка
23.07.1862
Сын: Башкиров Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Башкиров Михаил Павлович
Рождение ребёнка
12.04.1866
Сын: Башкиров Иосиф Михайлович
Отец ребёнка: Башкиров Михаил Павлович
Рождение ребёнка
04.04.1867
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Башкиров Михаил Павлович
Рождение ребёнка
28.10.1870
Отец ребёнка: Башкиров Михаил Павлович
Рождение ребёнка
02.02.1873
Отец ребёнка: Башкиров Михаил Павлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 02.02.1873