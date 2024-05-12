Морозов Владимир Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти1946
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Морозов Павел Васильевич
Мать: Морозова Мария Исаевна
Работа или профессия
Неизвестно
военнослужащий, перевозил секретные документы
Место жительства
Неизвестно
Осинки, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1946
Причина смерти: задавлен электричкой