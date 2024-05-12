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Морозов Владимир Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Морозов Павел Васильевич

Мать: Морозова Мария Исаевна

Работа или профессия
Неизвестно
военнослужащий, перевозил секретные документы
Место жительства
Неизвестно
Осинки, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1946
Причина смерти: задавлен электричкой

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