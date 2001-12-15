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Муравьев Евгений Игоревич
Муравьев Евгений Игоревич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.12.2001
Пол
Мужской
Отец
Муравьев Игорь Николаеаич
1967 г.р.
Мать
Муравьева (Невская) Ирина Владимировна
1968 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.2001
Отец:
Муравьев Игорь Николаеаич
Мать:
Муравьева Ирина Владимировна
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