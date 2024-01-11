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Федосов Федор Прохорович

Место рождения

с.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургской губернии

Дата рождения

1789

Дата смерти

14.07.1874

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Федосов Прохор

Мать: не указана

с.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1813

Сын: Федосов Мина (Минай) Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Федосов Матвей Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Федосов Кирил Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Федосов Василий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Киселева Матрона Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Федосов Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
14.07.1874
с.Дмитриевка Оренбургской губернии
Причина смерти: от старости
Похороны
Неизвестно
Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
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