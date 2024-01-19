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Сибгатуллин Сетдек

Место рождения

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

1848 г.р.

Дети

1926 г.р.
1930 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Хуснетдинов Сибгатулла

Мать: Шамшия

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.03.1926

Сын: Сытдиков Садек

Мать ребёнка: Сибгатуллина Зулейха Багаутдин Кызы

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Сибгатуллин Исмагил

Мать ребёнка: Сибгатуллина Зулейха Багаутдин Кызы

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сибгатуллина Зулейха Багаутдин Кызы

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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