Сибгатуллин Сетдек
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Хуснетдинов Сибгатулла
Мать: Шамшия
Рождение ребёнка
30.03.1926
Сын: Сытдиков Садек
Мать ребёнка: Сибгатуллина Зулейха Багаутдин Кызы
Рождение ребёнка
1930
Сын: Сибгатуллин Исмагил
Мать ребёнка: Сибгатуллина Зулейха Багаутдин Кызы
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сибгатуллина Зулейха Багаутдин Кызы
Смерть
Неизвестно