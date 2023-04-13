Geibel (Schneider) Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Geibel (Schneider) Anna

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Место рождения

Hüttengesäß, Main-Kinzig-Kreis, Hessen, Deutschland

Дата рождения

1615

Дата смерти

14.03.1694

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1600 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1615

Отец: Schneider Jakob

Мать: Schneider Eva

Hüttengesäß, Main-Kinzig-Kreis, Hessen, Deutschland
Рождение ребёнка
15.01.1643

Сын: Geibel Conrad

Отец ребёнка: Geibel Peter

Huttengesass, Hessen-Nassau, Prussia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Margaretha

Отец ребёнка: Geibel Peter

Смерть
14.03.1694
Hüttengesäß
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