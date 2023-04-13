Geibel (Schneider) Anna
Место рожденияHüttengesäß, Main-Kinzig-Kreis, Hessen, Deutschland
Дата рождения1615
Дата смерти14.03.1694
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1615
Отец: Schneider Jakob
Мать: Schneider Eva
Hüttengesäß, Main-Kinzig-Kreis, Hessen, Deutschland
Рождение ребёнка
15.01.1643
Сын: Geibel Conrad
Отец ребёнка: Geibel Peter
Huttengesass, Hessen-Nassau, Prussia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Margaretha
Отец ребёнка: Geibel Peter
Смерть
14.03.1694
Hüttengesäß