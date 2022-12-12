Мальцева (Попова) Асенефа Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМальцева (Попова) Асенефа Васильевна

Мальцева (Попова) Асенефа Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1835 ст.

Дата смерти

18.12.1926

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1835 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1861

Муж: Мальцев Александр Протолеонович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.01.1862

Сын: Мальцев Михаил Александрович

Отец ребёнка: Мальцев Александр Протолеонович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Покровская Рахиль Александровна

Отец ребёнка: Мальцев Александр Протолеонович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.02.1872 ст.

Дочь: Коленецкая Павла Александровна

Отец ребёнка: Мальцев Александр Протолеонович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.03.1875 ст.

Дочь: Мальцева Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Мальцев Александр Протолеонович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
18.12.1926
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close