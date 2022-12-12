Мальцева (Попова) Асенефа Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1835 ст.
Дата смерти18.12.1926
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1835 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1861
Рождение ребёнка
17.01.1862
Сын: Мальцев Михаил Александрович
Отец ребёнка: Мальцев Александр Протолеонович
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Покровская Рахиль Александровна
Отец ребёнка: Мальцев Александр Протолеонович
Рождение ребёнка
22.02.1872 ст.
Дочь: Коленецкая Павла Александровна
Отец ребёнка: Мальцев Александр Протолеонович
Рождение ребёнка
25.03.1875 ст.
Дочь: Мальцева Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Мальцев Александр Протолеонович
Смерть
18.12.1926