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Дементеев Евгений Михайлович

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Место рождения

Калиновская, Наурский муниципальный район, Чеченская Республика

Дата рождения

1954

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1929 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: Дементеев Михаил Павлович

Мать: Дементеева Анисия Леоновна

Калиновская, Наурский муниципальный район, Чеченская Республика
Грозный, село Калиновское
Рождение ребёнка
11.08.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
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Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2004
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