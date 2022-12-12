Дементеев Евгений Михайлович
Место рождения
Дата рождения1954
Дата смерти2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Грозный, село Калиновское
Рождение ребёнка
11.08.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2004