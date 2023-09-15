Елена Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Тимофеева

Место рождения

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Татьяна Тарасова

Отец ребёнка: Тарас Самуилов

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Широкова Анна Тарасова

Отец ребёнка: Тарас Самуилов

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Авдотья Тарасова

Отец ребёнка: Тарас Самуилов

Рождение ребёнка
1847

Сын: Самылкин Михаил Тарасов

Отец ребёнка: Тарас Самуилов

Михайловка, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарас Самуилов

Смерть
Неизвестно
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