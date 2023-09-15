Елена Тимофеева
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Татьяна Тарасова
Отец ребёнка: Тарас Самуилов
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Широкова Анна Тарасова
Отец ребёнка: Тарас Самуилов
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Авдотья Тарасова
Отец ребёнка: Тарас Самуилов
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Тарас Самуилов
Михайловка, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тарас Самуилов
Смерть
Неизвестно