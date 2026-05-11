Пернацкая (Помелкова) Наталья Николаевна 01.07.1958 — найти родственников по фамилии на Familio

Пернацкая (Помелкова) Наталья Николаевна

Автор
НП
Пернацкая Н.

женский, родилась 01.07.1958, Минск, Минск

Отец
Помелков Николай Васильевич10.05.1931 г.р.
Мать
Помелкова (Хахель) Раиса Васильевна02.04.1932 г.р.
Супруги
Пернацкий Олег Яковлевич23.03.1955 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1958

Отец: Помелков Николай Васильевич

Мать: Помелкова (Хахель) Раиса Васильевна

Минск, Минск

Бракосочетание
09.08.1979

Муж: Пернацкий Олег Яковлевич

Минск, Минск

Рождение ребёнка
24.08.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пернацкий Олег Яковлевич

Ялта, Ялта, Республика Крым

Рождение ребёнка
17.09.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пернацкий Олег Яковлевич

Кореиз, Ялта, Республика Крым

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