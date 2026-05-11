Пернацкая (Помелкова) Наталья Николаевна
женский, родилась 01.07.1958, Минск, Минск
ОтецПомелков Николай Васильевич10.05.1931 г.р.
МатьПомелкова (Хахель) Раиса Васильевна02.04.1932 г.р.
Супруги
Пернацкий Олег Яковлевич23.03.1955 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1958
Минск, Минск
Бракосочетание
09.08.1979
Минск, Минск
Рождение ребёнка
24.08.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пернацкий Олег Яковлевич
Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
17.09.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пернацкий Олег Яковлевич
Кореиз, Ялта, Республика Крым