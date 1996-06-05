Царева (Маякова) Ирина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Царева (Маякова) Ирина Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1907

Дата смерти

05.06.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1929

Сын: Царёв Борис Маркович

Отец ребёнка: Царёв Марк Парфёнович

Рождение ребёнка
10.04.1937

Сын: Царёв Виктор Маркович

Отец ребёнка: Царёв Марк Парфёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Царёв Марк Парфёнович

Смерть
05.06.1996
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