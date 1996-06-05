Царева (Маякова) Ирина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1907
Дата смерти05.06.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1929
Сын: Царёв Борис Маркович
Отец ребёнка: Царёв Марк Парфёнович
Рождение ребёнка
10.04.1937
Отец ребёнка: Царёв Марк Парфёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.06.1996