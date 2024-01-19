Некрасов Серапион Александрович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1895
Отец: Некрасов Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1920
Сын: Некрасов Федор Серапионович
Мать ребёнка: Некрасова Анна
Рождение ребёнка
Вычислено 1922
Дочь: Валентина Серапионовна
Мать ребёнка: Некрасова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова Анна
Смерть
Неизвестно