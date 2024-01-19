Некрасов Серапион Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасов Серапион Александрович

Место рождения

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Вычислено 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1893 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1895

Отец: Некрасов Александр

Мать: не указана

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1920

Сын: Некрасов Федор Серапионович

Мать ребёнка: Некрасова Анна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1922

Дочь: Валентина Серапионовна

Мать ребёнка: Некрасова Анна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Анна

Смерть
Неизвестно
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