Скрябин Тимофей (Тимошка) Афонасьев
Место рождениядер., что был починок Стенки Фадеева на колодезе, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1610
Дата смертиПосле 1671
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1610
Отец: Скрябин Афонасий (Офонка) Иванов
Мать: не указана
дер., что был починок Стенки Фадеева на колодезе, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1630
Мать ребёнка: не указана
дер., что был починок Стенки Фадеева на колодезе, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1634
Сын: Скрябин Василий (Васка) Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
дер., что был починок Стенки Фадеева на колодезе, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1639
Сын: Скрябин Мокей (Мокейко Моска) (Мокейко, Моска) Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
дер., что был починок Стенки Фадеева на колодезе, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1640
Сын: Скрябин Филимон (Филипп) Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер., что был починок Стенки Фадеева на колодезе, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1671