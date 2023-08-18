Скрябин Тимофей (Тимошка) Афонасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрябин Тимофей (Тимошка) Афонасьев

Место рождения

дер., что был починок Стенки Фадеева на колодезе, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1610

Дата смерти

После 1671

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1610

Отец: Скрябин Афонасий (Офонка) Иванов

Мать: не указана

дер., что был починок Стенки Фадеева на колодезе, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1630

Сын: Скрябин Малютка Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

дер., что был починок Стенки Фадеева на колодезе, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1634

Сын: Скрябин Василий (Васка) Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

дер., что был починок Стенки Фадеева на колодезе, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1639

Сын: Скрябин Мокей (Мокейко Моска) (Мокейко, Моска) Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

дер., что был починок Стенки Фадеева на колодезе, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1640

Сын: Скрябин Филимон (Филипп) Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер., что был починок Стенки Фадеева на колодезе, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1671
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