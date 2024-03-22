Макаров Семён Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Макаров Тимофей Матвеевич
Мать: Анастасия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1934
Мать ребёнка: Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Макаров Владимир Семёнович
Мать ребёнка: Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Макарова Зинаида Семёновна
Мать ребёнка: Татьяна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Михайловна
Смерть
Неизвестно