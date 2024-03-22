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Макаров Семён Тимофеевич

Место рождения

Никитинка, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макаров Тимофей Матвеевич

Мать: Анастасия Тимофеевна

Никитинка, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1934

Сын: Макаров Павел Семёнович

Мать ребёнка: Татьяна Михайловна

Никитинка, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1937

Сын: Макаров Владимир Семёнович

Мать ребёнка: Татьяна Михайловна

Никитинка, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Макарова Зинаида Семёновна

Мать ребёнка: Татьяна Михайловна

Никитинка, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Михайловна

Смерть
Неизвестно
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