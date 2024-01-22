Алтухов Макар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Алтухов Дмитрий Макарович
Мать ребёнка: не указана
д.Никоново, Воронежской области, Рождественско-Хавского района
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алтухов * Макарович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно