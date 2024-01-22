Алтухов Макар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алтухов Макар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Алтухов Иван Макарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Алтухов Федор Макарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Алтухов Дмитрий Макарович

Мать ребёнка: не указана

д.Никоново, Воронежской области, Рождественско-Хавского района
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алтухов * Макарович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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