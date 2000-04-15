Дремова Галина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1953
Отец ребёнка: Дремов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дремов Вячеслав
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дремов Геннадий
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно