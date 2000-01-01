Аверин СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1966
Дата смерти17.01.1987
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1966
Бракосочетание
17.02.1985
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.06.1985
Дочь: Аверина ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.10.1986
Дочь: Коротина-Аверина ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
17.01.1987
Рождение ребёнка
01.08.1990
Дочь: Аверина ЛИДИЯ СЕРГЕЕВНА
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности