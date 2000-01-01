Аверин СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аверин СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1966

Дата смерти

17.01.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1966

Отец: Аверин АЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ

Мать: Орлова АННА ФИЛИМОНОВНА

Бракосочетание
17.02.1985

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.06.1985

Дочь: Аверина ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.10.1986

Дочь: Коротина-Аверина ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
17.01.1987
Рождение ребёнка
01.08.1990

Дочь: Аверина ЛИДИЯ СЕРГЕЕВНА

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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