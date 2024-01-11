Веришко Казимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Франтишка
Мать ребёнка: Веришко Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моника Казимировна
Мать ребёнка: Веришко Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Веришко Тадеуш Казимирович
Мать ребёнка: Веришко Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Веришко Болеслав Казимирович
Мать ребёнка: Веришко Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Веришко Станислав Казимирович
Мать ребёнка: Веришко Антонина
Огородники, Берестовицкий Район, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Веришко Антонина
Смерть
Неизвестно