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Рустамова Нармин Ашрафовна
Рустамова Нармин Ашрафовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.09.1989
Пол
Женский
Отец
Рустамов Ашраф Сулейманович
1955 г.р.
Мать
Бабаева Судаба Аллмамеммедовна
1956 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1989
Отец:
Рустамов Ашраф Сулейманович
Мать:
Бабаева Судаба Аллмамеммедовна
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