Федора Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
РС 7
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Козьмин
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Гликерия Никитина
Отец ребёнка: Никита Козьмин
РС 7-- 1816
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Параскева Никитина
Отец ребёнка: Никита Козьмин
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Иван Нититин
Отец ребёнка: Никита Козьмин
источник ИВ 1822
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Анисья Никитина
Отец ребёнка: Никита Козьмин
ИВ 1822
Смерть
Неизвестно