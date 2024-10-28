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Федора Иванова

Место рождения

Сабанчеево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1790 г.р.

Дети

Около 1816 г.р.
Около 1817 г.р.
Около 1819 г.р.
Около 1822 г.р.

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ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Сабанчеево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
РС 7
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Козьмин

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Гликерия Никитина

Отец ребёнка: Никита Козьмин

Сабанчеево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
РС 7-- 1816
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Параскева Никитина

Отец ребёнка: Никита Козьмин

Сабанчеево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Иван Нититин

Отец ребёнка: Никита Козьмин

Сабанчеево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
источник ИВ 1822
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Анисья Никитина

Отец ребёнка: Никита Козьмин

Сабанчеево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
ИВ 1822
Смерть
Неизвестно

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