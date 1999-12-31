(Мартынова) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1949
Дата смерти31.12.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гариф
Рождение ребёнка
16.01.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гариф
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гариф
Смерть
31.12.1999