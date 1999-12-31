(Мартынова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мартынова) Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1949

Дата смерти

31.12.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1950 г.р.

Дети

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Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гариф

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
16.01.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гариф

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гариф

Смерть
31.12.1999
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
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