Козляткина (Гуз) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козляткина (Гуз) Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козляткин Леонид Феофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козляткин Леонид Феофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козляткин Леонид Феофанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козляткин Леонид Феофанович

Смерть
Неизвестно
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